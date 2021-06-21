В нескольких квартирах Санкт-Петербурга в 30-градусную жару включили батареи

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21 июня 2021, 18:24 Источник: РИА Новости

фонтан, фото: pixabay.com

Жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начали жаловаться на горячие батареи в квартирах в 30-градусную жару на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании «Жилкомсервис №2».

«По адресам Гражданская ул., 7А, 9А, ул. Декабристов, 5, 7, Казанская ул., 33/5А, 38А, 40А, Пирогова пер., 4А, 6А будет отключено горячее водоснабжение. Возможно потепление батарей. Причина - промывка системы центрального отопления», - говорится в объявлении организации.

Однако жалобы поступали и от жителей дома №6 по переулку Пирогова.

Отмечается, что батареи отключили после 15.00. При этом в управляющей компании пояснили, что график работ согласовывается за несколько месяцев и поменять его из-за погодных условий невозможно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на какой период в Московском регионе задержится «аномальная жара».

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