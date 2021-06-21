Губернатор Кировской области: отказавшегося от прививки отстранят от работы, чтобы не подвергать опасности других
21 июня 2021, 15:40
Губернатор Кировской области Игорь Васильев призвал местных жителей пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.
Васильев отметил, что сотрудники некоторых предприятий, отказавшиеся от прививки без объективных причин, будут отстранены от должностных обязанностей. По его словам, они не смогут продолжать работать, не подвергая опасности других. В ходе своего видеообращения к местным жителям губернатор назвал следующие сферы деятельности: торговля, рестораны, кафе, транспорт, образование, здравоохранение, соцобслуживание, почты, банки, офисы государственных услуг.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты, но увольнять нельзя.
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