Мурашко заявил, что в крупных городах требуется введение повышенных мер безопасности из-за COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 14:15 Источник: Россия 24

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах необходимы повышенные меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Михаил Мурашко отметил, что в настоящий момент подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации продолжается. Глава Минздрава подчеркнул, что в прошлом году в стране наблюдалось увеличение количества случаев заражения COVID-19, затем наступило снижение, но сейчас ситуация вновь ухудшается.

Руководитель ведомства также обратил внимание на то, что больничных коек в России достаточно, главное - оперативно перепрофилировать эти места под пациентов с коронавирусом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости