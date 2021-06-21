Путин: угроза коронавируса еще не отступила, в некоторых регионах ситуация обострилась

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 июня, заявил, что угроза коронавируса в стране еще не отступила. По словам главы государства, в некоторых регионах ситуация обострилась.
В рамках встречи с депутатами Государственной думы седьмого созыва, которая сегодня проходит очно в Георгиевском зале Кремля, Владимир Путин с сожалением констатировал, что угроза COVID-19 пока не отступила, более того, в ряде субъектов РФ наблюдается обострение ситуации.
Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на 17 378.
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