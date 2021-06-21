В России за сутки выявили 17 378 случаев заражения COVID-19

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21 июня 2021, 11:23

анализ крови, Marijan Murat/dpa

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на 17 378. Об этом сообщили в понедельник, 21 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 664 (15,3%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 5 334 204 случаев заболевания.

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