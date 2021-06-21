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В Подмосковье за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 1,8 тысячи

, 10:56 Источник: телеканал "360"

В Подмосковье за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 1,8 тысячи
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали максимальный суточный прирост зараженных коронавирусом с начала пандемии – число случаев заболевания достигло 1,8 тысячи. Об этом сообщили местные власти.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что речь идет об абсолютном рекорде, поскольку ни за первую, ни за вторую волну пандемии COVID-19 в регионе не было подобного прироста случаев заражения за сутки.

За неделю число заболевших коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 8,5 тысячи.

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