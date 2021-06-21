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На Украине за сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом

, 10:18

На Украине за сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине увеличилось на 323. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 21 июня, в Минздраве страны.

В общей сложности на территории Украины с начала пандемии выявили 2 229 846 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие 24 часа в стране скончались 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, вследствие чего общее число жертв заболевания достигло 52 032.  

Как сообщает RT, за сутки 677 человек вылечились на Украине от коронавирусной инфекции.

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