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В Москве зарегистрировали 7 584 новых случая заражения коронавирусом

, 12:02

В Москве зарегистрировали 7 584 новых случая заражения коронавирусом
лаборатория, pixabay.com

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали максимальное среди субъектов Российской Федерации количество новых случаев заражения COVID-19 – 7 584. Об этом заявили в понедельник в оперативном штабе.

Согласно последней информации, в Московской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 1 811 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 1 046.

Минимальное количество случаев заболевания за сутки выявили в Магаданской области и Ненецком автономном округе – по пять, а также на территории Еврейской автономной области – восемь.

В РФ за 24 часа заразились 17 378 человек. 

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