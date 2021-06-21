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В России за сутки скончались 440 пациентов с COVID-19

, 11:30

В России за сутки скончались 440 пациентов с COVID-19
врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 440 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа, 80 пациентов с коронавирусом скончались в Санкт-Петербурге, 79 – в Москве, 20 – в Нижегородской области. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами COVID-19 стали 129 801 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в РФ за сутки увеличилось на 17 378.

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