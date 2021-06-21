Синоптик Синенков заявил, что сегодня в Москве может быть побит температурный рекорд 1956 года

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о том, что в понедельник, 21 июня, может быть побит рекорд температуры для этого дня. В городе ожидается жаркая погода.
Столбики термометров в столице поднимутся до плюс 31-33 градусов, а в Подмосковье – до плюс 29-34 градусов. По словам Александра Синенкова, сегодня в Москве может быть побит рекорд, поскольку максимальная температура 21 июня была зарегистрирована в городе в 1956 году – 31,1 градуса.
Ветер в Москве будет южный, слабый, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.
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