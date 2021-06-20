Ягудин опубликовал фото, как они с Авербухом держат на руках маленьких детей и подписал: «Новоиспечённые отцы»

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20 июня 2021, 22:04 Источник: Инстаграм Алексей Ягудин

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал в Инстаграм фото с Ильё Авербухом и младенцами у них на руках. «Новоиспечённые отцы» - подписал фото Ягудин и сбил с толку своих поклонников.

«Ничего не поняла», «Фото классное, но ничего не поняла», - написали фолловеры. Всем стало интересно, что это за детки на руках знаменитых фигуристов. Известно, что Алексей Ягудин и его супруга Татьяна Тотьмянина растят двух дочек, старшая Лиза - уже школьница. И их вторая дочь не такая маленькая, как на фото.

А у Ильи Авербуха - сын-подросток Мартин, рождённый в браке с фигуристкой Ириной Лобачёвой. Недавно Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой, и супруги ждут ребёнка.

Одна из внимательных подписчиц Алексея Ягудина раскрыла: «Алексей всех заинтриговал, только что по ТВ показали этот прекрасный момент, детки близнецы, спасённый мальчик, здоровые детишки, результат работы прекрасных российских врачей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

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