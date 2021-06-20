Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

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20 июня 2021, 20:33 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье поздравил российских медиков с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что сегодня вместе с медиками День медицинского работника отмечает вся страна.

В поздравлении Путин отметил, что медики посвятили "себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека".

"Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других", - сказал президент.

Путин отметил, что многие врачи и медсестры "встречают свой праздник на дежурстве". Он оценил работу медиков в "красных зонах", спасающих жизни заразившихся ковидом, и работников "больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести приём, делать сложнейшие, порой уникальные операции".

Путин поблагодарил всех медицинских работников "за труд и служение людям".

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