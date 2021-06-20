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Эксперт Остапкович назвал «позитивным фактом» решение ввести новую модель оплаты труда медработникам

, 12:27 Источник: RT

Эксперт Остапкович назвал «позитивным фактом» решение ввести новую модель оплаты труда медработникам
медик, фото: pixabay.com

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о внедрении новой модели оплаты труда медработникам.

«Почему возник этот вопрос: потому что по разным регионам до сих пор бывают очень различные зарплаты примерно одних и тех же должностей медицинских работников. Это отдано на откуп региональному правительству», - пояснил он RT.

Остапкович отметил, что президент предлагает установить единую тарифную сетку для всех медработников на законодательном уровне. По его словам, это позитивный факт, поскольку произойдёт «выравнивание всех зарплат». Он добавил, что иногда в регионах проходит занижение оплаты труда.

«… на Ямале, и в Москве будет один и тот же фиксированный размер оплаты труда, а затем уже каждый регион будет прибавлять в зависимости от того, депрессивный регион или регион-донор», - уточнил эксперт.

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