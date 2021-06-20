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Путин сообщил о введении новой модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения во всех регионах

, 08:01 Источник: РИА Новости

Путин сообщил о введении новой модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения во всех регионах
медик, фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин в ходе поздравления медиков с профессиональным праздником заявил о внедрении новой современной модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения, которая будет предусматривать единый во всех регионах размер базового оклада.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», - пояснил глава государства.

Путин отметил, что благородный напряженный труд медработников незаменим всегда и должен справедливо и достойно оплачиваться.

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