В России выявили более 17,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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20 июня 2021, 11:41

медики, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 316 826 человек. Темп прироста по стране составляет 0,33%.

«За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,1% не имели клинических проявлений болезни … 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек», - пояснили в ведомстве в воскресенье, 20 июня.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 8305, Московской области – 1638, Санкт-Петербурге – 1019, Нижегородской области – 249 и Республике Бурятия – 235.

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