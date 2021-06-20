В России выявили более 17,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
20 июня 2021, 11:41
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 316 826 человек. Темп прироста по стране составляет 0,33%.
«За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,1% не имели клинических проявлений болезни … 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек», - пояснили в ведомстве в воскресенье, 20 июня.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 8305, Московской области – 1638, Санкт-Петербурге – 1019, Нижегородской области – 249 и Республике Бурятия – 235.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.