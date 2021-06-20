«Победа» возобновит рейсы в два аэропорта Антальи с 1 июля

Представитель авиакомпании «Победа» сообщила, что лоукостер возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи. Первые рейсы запланированы на 1 июля.
«"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу», - пояснила она.
Собеседница отметила, что продажи билетов начнутся с 20 июня.
Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с инфекцией разрешил возобновить авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня. Решение принято на основании заключения инспекционной группы, посетившей страну с проверкой. Среди сотрудников гостиниц доля вакцинированных на данный момент составляет от 60 до 90%.
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