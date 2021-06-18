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Оперштаб разрешил возбновить авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня

, 19:27 Источник: РИА Новости

Оперштаб разрешил возбновить авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня
фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 разрешил возобновить полномасштабное авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня.

Вице-премьер, глава оперштаба Татьяна Голикова в пятницу, 18 июня, сообщила, что решение о возобновлении полетов в Турцию принято на основании заключения российской инспекционной группы, посетившей страну с проверкой.

По словам Голиковой, в Турции организована вакцинация персонала в сфере услуг, в том числе работников отелей, от коронавирусной инфекции нового типа. Среди сотрудников гостиниц доля вакцинированных на данный момент составляет от 60 до 90%.

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Кремль переадресовал вопрос о сроках открытия авиасообщения с Турцией в оперштаб

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

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