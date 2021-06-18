Оперштаб разрешил возбновить авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня
18 июня 2021, 19:27Источник:
РИА Новости
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 разрешил возобновить полномасштабное авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня.
Вице-премьер, глава оперштаба Татьяна Голикова в пятницу, 18 июня, сообщила, что решение о возобновлении полетов в Турцию принято на основании заключения российской инспекционной группы, посетившей страну с проверкой.
По словам Голиковой, в Турции организована вакцинация персонала в сфере услуг, в том числе работников отелей, от коронавирусной инфекции нового типа. Среди сотрудников гостиниц доля вакцинированных на данный момент составляет от 60 до 90%.
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