Оперштаб разрешил возбновить авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня

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18 июня 2021, 19:27 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 разрешил возобновить полномасштабное авиасообщение между Россией и Турцией с 22 июня.

Вице-премьер, глава оперштаба Татьяна Голикова в пятницу, 18 июня, сообщила, что решение о возобновлении полетов в Турцию принято на основании заключения российской инспекционной группы, посетившей страну с проверкой.

По словам Голиковой, в Турции организована вакцинация персонала в сфере услуг, в том числе работников отелей, от коронавирусной инфекции нового типа. Среди сотрудников гостиниц доля вакцинированных на данный момент составляет от 60 до 90%.

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