Путин заявил, что привиться от коронавируса – лучше, чем болеть

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19 июня 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках выступления на съезде партии "Единая Россия" в субботу, 19 июня, заявил, что прививаться от коронавируса нового типа - лучше, чем болеть.

Глава государства добавил, что именно такую позицию озвучивают ведущие специалисты не только в России, но и во всем мире.

Напомним, ранее сегодня аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил в рамках беседы с журналистами, что при отсутствии прививки человек, который заразился коронавирусом нового типа, имеет шанс умереть с вероятностью 1 к 30.

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