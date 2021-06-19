Путин заявил, что привиться от коронавируса – лучше, чем болеть

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках выступления на съезде партии "Единая Россия" в субботу, 19 июня, заявил, что прививаться от коронавируса нового типа - лучше, чем болеть.
Глава государства добавил, что именно такую позицию озвучивают ведущие специалисты не только в России, но и во всем мире.
Напомним, ранее сегодня аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил в рамках беседы с журналистами, что при отсутствии прививки человек, который заразился коронавирусом нового типа, имеет шанс умереть с вероятностью 1 к 30.
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