Аналитики выяснили, что в среднем россияне хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2021, 13:00

кошелек с деньгами, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году мужчины и женщины в России. Результаты данной работы к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, в среднем россияне хотели бы получать в месяц 131,6 тысячи рублей, причем мужчины назвали желаемой зарплату в размере 144,3 тысячи рублей в месяц, а женщины – 107 тысяч рублей.

Как сообщает в субботу, 19 июня, RT, в исследовании также обращается внимание на то, что, несмотря на более низкий желаемый доход, уровень счастья россиянок выше, чем уровень счастья мужчин, проживающих на территории страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости