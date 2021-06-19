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Аналитики выяснили, что в среднем россияне хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц

, 13:00

Аналитики выяснили, что в среднем россияне хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц
кошелек с деньгами, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году мужчины и женщины в России. Результаты данной работы к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, в среднем россияне хотели бы получать в месяц 131,6 тысячи рублей, причем мужчины назвали желаемой зарплату  в размере 144,3 тысячи рублей в месяц, а женщины – 107 тысяч рублей.

Как сообщает в субботу, 19 июня, RT, в исследовании также обращается внимание на то, что, несмотря на более низкий желаемый доход, уровень счастья россиянок выше, чем уровень счастья мужчин, проживающих на территории страны.

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