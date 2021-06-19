В Москве выявили максимальное с начала пандемии число новых случаев COVID-19 за сутки – 9 120
19 июня 2021, 12:17
В Москве зарегистрировали максимальное количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки – 9 120. Об этом утром в субботу сообщили в оперативном штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне в столице России выявили 9 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За прошедшие 24 часа в Московской области зафиксировали 1 456 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – 996. Минимальное количество зараженных за сутки зарегистрировали в Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5, а также в Чукотском автономном округе – 3.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.