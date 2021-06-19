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В Москве выявили максимальное с начала пандемии число новых случаев COVID-19 за сутки – 9 120

, 12:17

В Москве выявили максимальное с начала пандемии число новых случаев COVID-19 за сутки – 9 120
анализ крови, pixabay.com

В Москве зарегистрировали максимальное количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки – 9 120. Об этом утром в субботу сообщили в оперативном штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в столице России выявили 9 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в Московской области зафиксировали 1 456 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – 996. Минимальное количество зараженных за сутки зарегистрировали в Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5, а также в Чукотском автономном округе – 3.

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