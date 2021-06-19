За сутки в России скончались 466 пациентов с COVID-19
19 июня 2021, 12:00
За прошедшие сутки в России скончались 466 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, за минувшие 24 часа максимальное количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом было выявлено в Москве (76), а также в Санкт-Петербурге (66). В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 128 911 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 17 906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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