Писатель Михаил Веллер: Умение получать удовольствие от простых вещей является секретом счастья

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2021, 20:50

Фото: соцсети

В беседе с автором проекта «Своя философия» Сергеем Елиным известный писатель Михаил Веллер рассказал о своем понимании счастья, как категории внутреннего состояния человека.



— Что большинству людей не хватает для счастья?



— Люди в большинстве своём обычно полагают, что счастье во владении и обладании. Поэтому они хотят занимать какие-то должности и обладать какими-то материальными благами. Думают, что это — совокупность богатства, власти, здоровья и любви. Молодые сначала ставят любовь, а пожилые — здоровье. Но можно долго перечислять список людей богатых, властных и удачливых в любви, у которых депрессия или которые покончили с собой. Ещё более длинный список бездельников, бомжей, бродяг, которым для счастья достаточно выпить, закусить, обогреться.



Надо вспомнить старую историю про принца, который подумал, что всё можно потерять. Он сел под пальмой и стал питаться горсточкой риса, и так возник буддизм. Счастье — это категория внутреннего состояния, которое напрямую не связано с тем, чего ты достиг в материальном мире. Но человеку порой кажется, что, когда он заработает пятый миллион долларов или когда защитит докторскую диссертацию, тогда он будет счастлив. А на деле не так, и он потом вспоминает, какой был бедный, молодой, беззаботный и счастливый.



Разумеется, нужен какой-то минимум денег, минимум здоровья, крыша над головой, — не на улице же спать. Если эти потребности удовлетворены, то всё дальнейшее счастье зависит от того, что у человека внутри: от умения радоваться тому, что солнце взошло, что ноги ходят, что войны нет, что тебя кто-то любит и ты кого-то. Или что ты что-то захотел и можешь это сделать. Умение получать удовольствие и радость от простых вещей является секретом счастья. Артур Шопенгауэр ещё писал, что счастье заключается в живом, спокойном и весёлом темпераменте. Можно только поприветствовать его слова.



Полностью интервью с Михаилом Веллером вы можете прочитать на нашем сайте в материале Михаил Веллер: «Любовь - это окультуренный, изощренный, развитый в истории человечества инстинкт продолжения рода»





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