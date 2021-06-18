Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с пневмонией

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18 июня 2021, 16:21

Ирина Мирошниченко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актриса театра и кино, народная артистка Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией в Москве. 78-летняя Мирошниченко находится в состоянии средней тяжести. У актрисы поднялась температура, она началась задыхаться. У Мирошниченко в тот момент дома была сиделка. Актриса пожаловалась женщине на свое плохое самочувствие.

Решили вызвать врача. Бригада "скорой" повезла Мирошниченко в больницу, - сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сегодня стало известно, что в больницу с пневмонией угодил актер театра и кино Игорь Костолевский.

В Москве зафиксирован рост заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. В России за прошедшие сутки зарегистрировали 17 262 случая заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации оперативного штаба, это максимальный показатель с 1 февраля 2021 года.

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