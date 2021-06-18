72-летнего актера Игоря Костолевского доставили в больницу с пневмонией

Аргументы Недели → Культура 13+

18 июня 2021, 13:13

Игорь Костолевский, фото:Павел Кашаев/Global Look Press

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Костолевский госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией.

«… госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью», - сообщает Телеграм-канала «112».

Отмечается, что Костолевский почувствовал себя плохо дома. Близкие вызвали 72-летнему актеру бригаду скорой помощи.

Наибольшую известность Костолевский получил благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Отпуск за свой счет», «Сказка, рассказанная ночью».

Ранее сообщалось, что губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости