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72-летнего актера Игоря Костолевского доставили в больницу с пневмонией

, 13:13

72-летнего актера Игоря Костолевского доставили в больницу с пневмонией
Игорь Костолевский, фото:Павел Кашаев/Global Look Press

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Костолевский госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией.

«… госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью», - сообщает Телеграм-канала «112».

Отмечается, что Костолевский почувствовал себя плохо дома. Близкие вызвали 72-летнему актеру бригаду скорой помощи.

Наибольшую известность Костолевский получил благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Отпуск за свой счет», «Сказка, рассказанная ночью».

Ранее сообщалось, что губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

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