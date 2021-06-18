Губернатор Калужской области Владислав Шашпа заразился коронавирусом после вакцинации

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18 июня 2021, 08:59

Владислав Шапша, Фото: kremlin.ru

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поздравления медиков с предстоящим профессиональным праздником сообщил, что заразился новой коронавирусной инфекцией.

Шапша отметил, что ПЦР-тест показал положительный результат, сейчас он находится в ковидном отделении калужской больницы. Губернатор добавил, что чувствует себя нормально, заболевание протекает в легкой форме. По его словам, это благодаря тому, что он своевременно сделал прививку против коронавируса. Его близкие тоже прошли вакцинацию, что позволило им не заразиться, поделился глава региона.

Ранее сообщалось, что привившийся музыкант Владимир Кузьмин заразился коронавирусом и находится в госпитале.

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