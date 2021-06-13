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Музыкант Владимир Кузьмин госпитализирован с коронавирусом в Москве

, 20:46

Музыкант Владимир Кузьмин госпитализирован с коронавирусом в Москве
Владимир Кузьмин, Фото: Instagram

Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в госпитале. Исполнитель отметил, что чувствует себя нормально.

«Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально», - написал он в своем Instagram.

Кузьмин добавил, что условия в госпитале хорошие, тем более с ним гитара. Музыкант призвал поклонников беречь себя, поскольку в Москве начался очередной пик заболеваемости.

Ранее сообщалось, что Иван Алексеев, более известный как рэпер Noize MC, заболел коронавирусом и находится на двухнедельной самоизоляции.

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Публикация от Владимир Кузьмин ???????????? (@v.kuzmin_official)

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