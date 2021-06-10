Рэпер Noize MC заразился коронавирусом

Исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, сообщил, что заразился новой коронавирусной инфекцией. По его словам, он вынужден перенести на июль запланированный в июне в Киеве концерт.
«Это очень странная и неприятная история: мы всей семьёй переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела - у меня был положительный результат и высокий титр... В воскресенье мы играли в Иванове, на следующий день к вечеру я почувствовал себя плохо, появился сильный насморк и поднялась температура», - поделился рэпер с поклонниками.
Noize MC отметил, что тест на коронавирус оказался положительным. Он добавил, что находится на двухнедельной самоизоляции.
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