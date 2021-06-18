Из-за жары Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности
18 июня 2021, 15:49
Из-за жары Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, в выходные, субботу, 19 июня, и воскресенье, 20 июня, в столице ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит плюс 30 - плюс 32 градуса. Выходные дни будут солнечными, без осадков.
Температура воздуха в городе будет на 5 – 6 градусов выше климатической нормы, поэтому метеозависимые граждане могут почувствовать недомогание.
Предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности будет действовать в Москве с 11:00 субботы до 11:00 понедельника, 21 июня, - передает АГН «Москва». Гидрометцентр ранее сообщил о жаре до 37 градусов с 20 по 25 июня в Центральном федеральном округе.
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