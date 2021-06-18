Песков заявил, что эксперимент с введением антиковидных зон в Москве не вызывает опасений

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18 июня 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина провести эксперимент с введением свободных от коронавируса зон в столичных ресторанах.

«Самое страшное - это деление россиян на тех, кто лежит в реанимации на искусственной вентиляции легких, и тех, кто не лежит. Чтобы этого не допустить, надо сделать все возможное», - высказал официальный представитель Кремля.

По его словам, решение мэра не вызывает сомнения или опасения в том, что социальная напряженность будет расти среди тех, кто не сделал прививку.

Ранее Собянин объяснил, как будет осуществляться вход в свободные от коронавируса зоны.

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