Собянин объяснил, как будет осуществляться вход в свободные от коронавируса зоны

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18 июня 2021, 11:04

ресторан, фото: pixels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные рестораны начнут проводить эксперимент по введению антиковидных зон. Новые правила вступят в силу в субботу, 19 июня.

«В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», - говорится в блоге градоначальника.

Отмечается, что проход в свободные от коронавируса зоны будет осуществляться по QR-коду, который можно получить в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус». Кроме того, к таким заведениям не применяется ограничение на оказание услуг в период с 23.00 до 6.00 при условии наличия у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавируса. Однако несовершеннолетних при посещении таких мест должны сопровождать родители или иные законные представители, предъявившие QR-код.

Соответствующий перечень организаций будет опубликован на сайте мэра.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения по коронавирусу до 29 июня.

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