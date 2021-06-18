Forbes: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля

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18 июня 2021, 11:54 Источник: Forbes

Турция, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на два источника сообщили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант о возобновлении авиасообщения с Турцией с 1 июля. Отмечается, что такое решение могут принять в связи с перегрузкой на российских курортах.

Собеседники уточнили, что закрытие авиасообщения с Турцией привело к тому, что российские курорты оказались перегружены, следствием чего может стать активное распространение новой коронавирусной инфекции.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», - пояснил источник в одном из профильных ведомств. Его слова подтвердил источник в одной из крупнейших авиакомпаний.

Первый собеседник добавил, что для начала могут открыть семь рейсов в неделю.

В оперштабе подчеркнули, что о принятом решении оповестят дополнительно.

Ранее источник в туристической отрасли Турции сообщил, что восстановление авиасообщения с Россией случится не раньше середины июля - августа или даже в сентябре.

Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по вакцинации против коронавируса перед отправлением в отпуск.

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