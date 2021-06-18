Врач Тяжельников советует сделать прививку против коронавируса перед поездкой в отпуск

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18 июня 2021, 10:35 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по вакцинации против новой коронавирусной инфекции перед отправлением в отпуск.

«Как правило, люди планируют отпуск заранее, поэтому вакцинацию я советую обязательно поставить в план подготовки отдыха. Чтобы прививка была эффективна, необходимо сделать обе дозы до отъезда», - пояснил он.

Тяжельников отметил, что устойчивый иммунитет формируется через некоторое время после введения второго компонента, а на этапе между прививками есть шанс заразиться. По его словам, уезжать в отпуск без вакцины – это большой риск в «напряженной эпидемиологической ситуации».

Он уточнил, что после второй прививки, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Врач рекомендует провести этот период дома, но в целом после введения вакцины человек может вести обычный образ жизни, в том числе отправиться в поездку. Тяжельников добавил, что тест на антитела после введения препарата делать необязательно.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему люди заражаются коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации.

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