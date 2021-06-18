Инфекционист Поздняков назвал особенности иммунной системы причиной болезни после вакцинации

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18 июня 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему люди заражаются новой коронавирусной инфекцией после прохождения полного курса вакцинации. По его словам, пациенты могут реагировать на прививку по-разному.

«А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», - пояснил он.

Поздняков напомнил, что вакцина - это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому разработчики открыто говорят о том, что ни один подобный препарат не дает 100% защиту. Он отметил, что большая инфицирующая доза способна «продавить» даже хорошо сформированный иммунитет. Врач рекомендует привитым людям все равно использовать меры профилактики, например, соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

«… люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна», - уточнил эксперт.

Он объяснил, что при большой вирусной нагрузке иммунный процесс, встретив уже знакомый ему возбудитель, запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким.

Ранее учёные из Йельского университета выявили способ, который позволит защитить человека от заражения коронавирусом.

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