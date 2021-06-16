Учёные сообщили, что простуда способна защитить от заболевания коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 июня 2021, 12:44

девушка, фото: pixabay.com

Учёные из Йельского университета выявили способ, который позволит защитить человека от заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовало издание Hull Daily Mail.

«Исследователи обнаружили, что обычная простуда может защитить человека от заболевания COVID-19», - говорится в материале.

Ученые уточнили, что вирус, особенно риновирус, провоцирующий обычную простуду, запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который может помочь избежать заражения COVID-19. Эксперты пояснили, что размножение коронавируса прекращается благодаря интерферону, который при простуде вырабатывает иммунная система человека.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве обнаружена новая разновидность COVID-19, которая является измененным индийским штаммом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости