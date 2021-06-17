Собянин заявил, что столичные власти «близки» к введению жестких ограничений по коронавирусу

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17 июня 2021, 21:32 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти очень близки к ужесточению мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, возможности города не безграничны.

«Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям», - высказал он на встрече с рестораторами.

Собянин отметил, что сейчас необходимо провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта. Он добавил, что раньше обострение заболевания у пациентов начиналось на 10-14 день, а сейчас симптомы проявляются на пятый день.

«… по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней», - заключил мэр.

Ранее Собянин предупредил о появлении «более агрессивной» мутации коронавируса в Москве.

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