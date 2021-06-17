Аргументы Недели Общество 13+

Как обезопасить себя от бездомных животных и наказать владельцев собак за нарушения их содержания

, 18:47

Как обезопасить себя от бездомных животных и наказать владельцев собак за нарушения их содержания
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бродячие собаки могут представлять реальную угрозу здоровью и жизни людей. Вместе с тем на улицах городов и населенных пунктов России таких животных становится все больше.

За сокращение популяции бездомных собак - отлов, стерилизацию, помещение в питомники отвечает администрация того населенного пункта, в котором проживает гражданин. Регулируют это федеральные законы и прочие нормативно-правовые акты. Бывает, что содействие в отлове и перемещении диких псов в питомник оказывают некоторые волонтерские организации.

Мы часто видим, как собак их владельцы выгуливают без намордников и поводков. При этом российские законы позволяют повлиять на такие ситуации. Штраф за подобные нарушения в каждом регионе РФ определяется местными властями.

Последствием несоблюдения правил выгула собак может оказаться причинение вреда здоровью и имуществу человека. Подобные случаи нередко приводят к возбуждению уголовных дел.  

Подробности на эту тему вы можете узнать на нашем сайте в материале «Куда и как жаловаться по поводу бродячих животных, собак без намордников, как получить компенсацию за укус»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Политика

Украина - Армения - Россия - третья мировая?

Украина - Армения - Россия - третья мировая?

Вроде бы, на первый взгляд, нет причин беспокоиться. Все последние новости из Армении позитивны донельзя – вступление в ЕАЭС, речь Папы Римского и резолюция ЕС по вопросу геноцида армян в Османской империи. Но наш собеседник непреклонен...

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия

Политика

Политика

Политика

Общество

Общество

Общество