Как обезопасить себя от бездомных животных и наказать владельцев собак за нарушения их содержания

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2021, 18:47

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бродячие собаки могут представлять реальную угрозу здоровью и жизни людей. Вместе с тем на улицах городов и населенных пунктов России таких животных становится все больше.



За сокращение популяции бездомных собак - отлов, стерилизацию, помещение в питомники отвечает администрация того населенного пункта, в котором проживает гражданин. Регулируют это федеральные законы и прочие нормативно-правовые акты. Бывает, что содействие в отлове и перемещении диких псов в питомник оказывают некоторые волонтерские организации.



Мы часто видим, как собак их владельцы выгуливают без намордников и поводков. При этом российские законы позволяют повлиять на такие ситуации. Штраф за подобные нарушения в каждом регионе РФ определяется местными властями.



Последствием несоблюдения правил выгула собак может оказаться причинение вреда здоровью и имуществу человека. Подобные случаи нередко приводят к возбуждению уголовных дел.



Подробности на эту тему вы можете узнать на нашем сайте в материале «Куда и как жаловаться по поводу бродячих животных, собак без намордников, как получить компенсацию за укус»





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