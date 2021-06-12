Куда и как жаловаться по поводу бродячих животных, собак без намордников, как получить компенсацию за укус

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12 июня 2021, 12:02 Константин Куликов, юрист​

Фото из открытых источников

Бродячая собака не опасна, только пока она сыта и имеет место для ночлега. Не редки те случаи, когда, несколько бездомных собак сбиваются в стаю, чтобы силой добывать пропитание. С этого момента, так как стая агрессивна, животные начинают представлять угрозу жизни и здоровью людей. В этой публикации я расскажу, как можно действовать бдительным и социально активным людям, кто опасается вреда, который может нанести такая стая.

Вариант 1. Обращение к волонтерам.

Пожалуй самый простой, наименее бюрократичный и наименее радикальный (для животных), вариант. Если в городе действует волонтерская организация, занимающаяся животными, сообщите о бродячих собаках ее руководителю. Обычно волонтеры с готовностью откликаются и окажут содействие в отлове и перемещению диких псов в питомник.

Вариант 2. Специальный интернет сервис, созданный правительством, для удобства взаимодействия жителей с органами исполнительной власти (обычно это крупные города).

Как пример, Добродел – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы. Добродел — интернет-портал, созданный в соответствие с постановлением правительства Московской области в 2015 году для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти. На портале «Добродел» есть специальный раздел для жалоб на бродячих животных. После выбора пункта «Создать жалобу» на главной странице сайта, выберите категорию «Безнадзорные животные», а затем тему «Отлов безнадзорных собак и кошек» и свой населенный пункт. В окне обращение необходимо подробно описать проблему, указав адрес, где вы видели животных. Также можно прикрепить до 5 фото.

Вариант 3. Администрация населенного пункта.

За сокращение популяции бездомных собак — отлов, стерилизацию, помещение в питомники отвечает администрация того населенного пункта, в котором проживает гражданин. Регулируют это федеральные законы и прочие нормативно-правовые акты. Согласно Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 14.1 часть 1. пункт 14 Органы местного самоуправления городского, сельского поселения имеют право на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения и Статья 16.1. часть 1 пункт 15 Органы местного самоуправления муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением имеют право на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципального округа, городского округа.

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Статья 26.3 часть 2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов: подпункт 49. организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; подпункт 49.1. изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства. Кроме того, согласном части 3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право, а также принимают государственные программы субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Примеры: закон Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными», Закон Томской области от 11 апреля 2013 г. № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных», Закон Тульской области от 3 июня 2013 г. № 1952-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», Закон Приморского края от 29 сентября 2014 г. № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», Закон Московской области от 28 декабря 2016 г. № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными» и др. отловом и дальнейшим содержанием бездомных животных должны заниматься органы местного самоуправления. Муниципальные образования проводят торги и заключают договоры со специальными службами, выполняющими отлов. Чаще всего единственные, кто занимается отловом бродячих собак — это сотрудники Спецавтохозяйства. В некоторых случаях бездомных животных отлавливают частные организации, заключившие контракт с конкретным муниципалитетом и получившие лицензию.

Согласно разъяснению Комитета по вопросу исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отлов и содержание безнадзорных животных в специальных питомниках, их иммунизация против бешенства рассматриваются как санитарно-эпидемиологические мероприятия; организация и проведение указанных мероприятий должно осуществляться при реализации региональных программ санитарно-эпидемиологического благополучия населения и относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 9.2 и 9.5 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 мая 2010 г. № 54). Сложившаяся правоприменительная практика также исходит из того, что полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и, соответственно, к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации (см., например, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 32-В09-22, письмо Минфина России от 19 сентября 2011 г. № 06-04-11/01-348). Тем самым, какой-либо правовой неопределенности в вопросе исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации рассматриваемых полномочий Комитетом не усматривается.

Если со стороны администрации города никаких действий по улучшению ситуации не предпринимается, пишется жалоба в администрацию области или прокуратуру.

Ответ должен быть дан в течение 30 дней (Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Статья 12 часть 1). Лучше составлять коллективное заявление, например, от жителей ближайших домов, района. В этом случае дело будет продвигаться быстрее.

Кроме того, жители многоквартирных домов могут обратиться в ЖКХ или управляющую компанию. Сотрудники этих учреждений обязаны сообщить муниципальным властям о наличии проблемы, связанной с появлением бездомных животных на участке.

Что делать, если собаку выгуливают с отсутствием намордника и поводка?

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 21 владельцы собак за нарушения могут понести административную, уголовную, а также другую ответственность, установленную законом.

На улице довольно часто можно встретить человека с собакой без намордника и поводка. Такие люди обычно не сомневаются, что их собака послушна и миролюбива (а это не всегда так), однако окружающих от волнения это не спасает. Особенно когда дело касается детских площадок, школьных дворов и скверов.

В разных субъектах РФ городское законодательство самостоятельно устанавливает нормы содержания и выгула собак («Правила содержания домашних животных»), действующие на территории того или иного населённого пункта. Как пример ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 1994 года N 101 «Временные правила содержания собак и кошек в г. Москве» (постановление Правительства Москвы № 900-ПП от 07.10.2008 г.)

Между тем, согласно пункту 1 Статья 137 Гражданского кодекса Российской Федерации к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку иное не установлено ни законом, ни иными правовыми актами. Бремя содержания принадлежащего имущества (домашнего животного, являющегося источником повышенной опасности, в данном случае) в силу Статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации возложено на собственника.

Тем более, что согласно Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 13 часть 4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Часть 5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: пункт 1 исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; пункт 2. обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; пункт 3. не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. Часть 6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Часть 7. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 29.07.2019 N 974 "Об утверждении перечня потенциально опасных собак").

Шаг первый. Прежде всего зафиксируйте нарушение, сделайте несколько фото или видео. Попробуйте решить это быстро и мирно. Поговорите с владельцем собаки, напомните о правилах выгула и о том, что поводок и ошейник нужны всегда, если собака крупная. Лучше позвать 2–3 свидетелей, которые впоследствии смогут подтвердить ваш разговор. Скорее всего, кто-то из соседей согласится в этом поучаствовать.

Шаг второй. Если владелец собаки игнорирует сказанное, сообщите о нарушении в полицию. Можете вызвать наряд на месте или обратиться в районное отделение. В обоих случаях пригодятся фотографии, фиксирующие нарушение правил выгула, и свидетели, которые подтвердят ситуацию. Федеральное законодательство не устанавливает единой сетки штрафных санкций за нарушение правил обращения с питомцами для всей страны. Эти значения не установлены и в КоАП России. Как следствие, штраф за выгул собак в каждом регионе РФ определяется местными властями. Как пример, согласно Закону города Москвы от 21 ноября 2007 года N 45 (Кодекс города Москвы об административных правонарушениях) Статья. 5.1, штраф за нарушения составляет от 1000 до 2000 рублей.



Что делать, если вас укусила чужая собака, нанесла вред здоровью и имуществу?

Возможными последствиями не соблюдения правил выгула собак, а именно отсутствие поводка и намордника у опасных собак, может оказаться причинения вреда здоровью и имуществу. Рекомендации: максимально возможная фиксация фактов причинения вреда (фото, видео, объяснения сторон, в частности владельца собаки, объяснение свидетелей и их данные); обратиться в медицинское учреждение для предотвращения риска возникновения бешенства и фиксации повреждений; обратиться в полицию – подать заявление, зарегистрировать его в КУСП с номером и датой обращения, рассказать об обстоятельствах укуса и предоставить копии медицинских документов и прочие доказательства (в том числе, ходатайствовать перед сотрудником полиции об изъятии материалов видеозаписей, если рядом с местом происшествия имеются видеокамеры).

Согласно законодательству, исковое заявление в суд подают после досудебной претензии. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (п. 3 ст. 132 ГПК РФ). Обращение к хозяину собаки с требованием о добровольном возмещении вреда. Претензия составляется с целью подтвердить факт обращения потерпевшего к владельцу собаки. Таким образом потерпевший передает оппоненту требования по возмещению ущерба за вред, причиненный здоровью, или материальный ущерб. Претензия передается со справками или другими бумагами, показывающими размер ущерба. Потерпевший может передать документ лично в руки оппоненту или отправить его заказным письмом с уведомлением. Если владелец собаки согласился с вами и готов возместить ущерб, получите деньги под расписку. В бумаге опишите, за что и какую сумму вы получили.

Иск о возмещении ущерба из-за укуса может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при рассмотрении дела в суде первой инстанции. При предъявлении иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (УПК РФ Статья 44 часть 2). Кроме того, согласно НК РФ Статья 333.36 часть 1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: пункт 3. истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца; пункт 4. истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением;

Так же следует учитывать, что согласно ГК РФ Статья 151. Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Кроме того, потребуется представить доказательства того, что пострадавший понес расходы на лекарства, услуги врачей и испытал нравственные страдания – для взыскания компенсации морального вреда.

Если покусала бродячая собака, то ответственность несет муниципалитет. В суд должен явиться представитель администрации, который может задействовать при слушании дела должностных лиц, отвечающих за данное происшествие.

Так же следует учитывать, что когда владелец натравливает собаку на человека, даже без каких-либо последствий, его действия квалифицируются УК РФ Статья 119 (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

Вместе с тем не всегда потерпевший будет прав, бывают и исключения. Даже если собака укусила человека, ее владелец не обязан возмещать вред, если будет установлена совокупность следующих фактов: потерпевший, не проживает в помещении, где его укусила собака; он не может посещать это помещение без разрешения владельца собаки, поскольку оно не принадлежит истцу на праве собственности или ином законном праве (например, не получено по договору социального найма); истец знал, что в помещении находится собака, тем не менее без предупреждения вошел туда, чем спровоцировал ее нападение; при этом он не доказал, что был укушен в другом месте; владелец собаки утверждал, что она была привязана, а истец не опроверг этот факт и не доказал, что животное содержалось ненадлежащим образом.

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