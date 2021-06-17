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Как платить за услуги ЖКХ в период повышения тарифа

, 17:02

Как платить за услуги ЖКХ в период повышения тарифа
Фото: pixabay.com

В России с 1 июля повысятся тарифы ЖКХ. Они вырастут на 3,2-6,5%, в зависимости от региона. В жилищном кодексе РФ содержатся нормы, которые определяют размер жилищных выплат и прописаны методы расчета.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (ЖК РФ Статья 154 часть 4). Нужды многоквартирного дома: уборка территории и лестничных пролетов, расходы, связанные с управлением домом, обслуживание лифта (в том числе и ремонт), вывоз мусора, обслуживание домофона, обслуживание газопровода, трубопровода и так далее (иные нужды, которые обговариваются на собрании жильцов). Кроме того, следует учитывать, что в содержании общедомового имущества так же присутствует коммунальная составляющая (освещение, отопление подъездов и т.п.), которая так же возрастает с повышением тарифов.

Как производить расчёт платы в период изменения тарифа? Читайте на нашем сайте в материале «Как проверить правильность расчётов тарифов ЖКХ после их повышения с 1 июля»

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