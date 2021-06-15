Как рассчитать плату за ЖКХ после повышения тарифов с 1 июля

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15 июня 2021, 10:52

Фото: личный архив

Как проверить соответствие реальности счета выставляемого управляющей компанией и как проверить вообще правильность расчёта тарифов? Тарифы ЖКХ с учетом повышения с 1 июля.

С 1 июля 2021 года, тарифы на коммунальные услуги вырастут на 3,2-6,5%, в зависимости от региона. Основной закон в сфере ЖКХ Российской Федерации это жилищный кодекс ЖК РФ. В Статье 156 и Статье 157, содержатся нормы, которые определяют размер жилищных выплат и прописан порядок оплаты коммунальных услуг, методы расчета.

Какие еще документы определяют порядок начисления коммунальных платежей? Постановление Правительства №354 от 6.05.2011 года "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". В нем прописаны способы начисления коммунальных платежей, в каких случаях возможен перерасчет. Также данный документ содержит правила начисления коммунальных платежей и порядок их изменения.

Размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги запрещается повышать выше предельных (максимальных) индексов изменения размера такой платы в муниципальных образованиях, утвержденных региональными властями (ЖК РФ Статья 157.1 часть 1). Между тем, предельные индексы определяются на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ, устанавливаемых кабинетом министров для 2021 года, и они определены в Распоряжении Правительства РФ № 2827-р от 30 октября 2020 года.

В связи с этим актуален вопрос, как производить расчёт платы в период изменения тарифа? Расчёт размера платы за коммунальную услугу определяется согласно показаниям прибора учёта. Но тариф изменится с первого числа следующего месяца, а снятие показаний приборов учёта произойдёт раньше. Снимать показания коллективного (общедомового) прибора учёта необходимо в период с 23 до 25 числа текущего месяца (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, пункт 31 подпункт «е»). В отношении индивидуального прибора учёта дата передачи показаний устанавливается договором или указывается в платёжном документе. Кроме того, в письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.04.2019 № 12560-ОО/04, разъясняется, что расчёты за объём потреблённого коммунального ресурса ведутся не за календарный период, то есть не с первого по последнее число месяца, а за расчётный месяц (за период между снятиями показаний приборов учёта). Дробления показаний прибора учёта законодательством не предусмотрено. Расчёт за весь объём коммунального ресурса, потреблённый фактически с 25 июня по 25 июля, будет осуществляться с учётом нового тарифа, установленного с первого июля. Нарушения прав потребителей с учетом указанных разъяснений в этой ситуации отсутствуют. Позицию Минстроя РФ подтверждает и сложившаяся судебная практика: определение Верховного Суда РФ от 21.08.2017 № 310-КГ17-10411 по делу № А14-10615/2016 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.01.2017 № Ф01-6256/2016 по делу № А82-15607/2015. В первом случае ресурсоснабжающая организация произвела потребителю расчёт за холодное водоснабжение с применением двух тарифов. Суды первой и апелляционной инстанций указали, что ошибки РСО в данном случае нет, счёт выставлен в соответствии с положениями ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, пп. «к» (1) п. 33, п. 37, абз. 8 п. 38, абз. 1 п. 42 Правил № 354 (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). Тем не менее суд округа отменил эти решения, потому что указанные в них нормы были приведены неправильно. РСО нарушила п. 37 Правил № 354 – установила расчётный период равный дню, а не календарному месяцу, и раздробила представленные показания ИПУ. Во втором случае общество также допустило неправомерное дробление показаний прибора учёта в зависимости от даты их передачи: часть из них была использована при расчёте за декабрь, а часть – за январь. Это законодательство не предусматривает. К тому же при расчётах общество использовало не календарный месяц, а иной период. Это противоречит положениям ЖК РФ Статье 155 и Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" пунктам 33, 36, 37, 42.

Сравнивать суммы в квитанции нужно не с предыдущим месяцем, а с июлем прошлого года. Кроме того, нельзя просто сравнить финальную сумму, так как в каждом месяце потребление воды, электричества и других ресурсов может различаться. Надо сравнивать тарифы, которые указаны в квитанции. Их суммарное повышение не должно превышать допустимый для населенного пункта индекс. Рост сумм в квитанциях допустим, но не во всех строчках, и затрагивает только коммунальные услуги (ресурсы), а значит, нужды многоквартирного дома (жилищные), повышены быть не могут.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (ЖК РФ Статья 154 часть 4). Нужды многоквартирного дома: уборка территории и лестничных пролетов, расходы связанные с управлением домом, обслуживание лифта (в том числе и ремонт), вывоз мусора, обслуживание домофона, обслуживание газопровода, трубопровода и так далее (иные нужды, которые обговариваются на собрании жильцов). Кроме того, следует учитывать, что в содержании общедомового имущества так же присутствует коммунальная составляющая (освещение, отопление подъездов и т.п.), которая так же возрастает с повышением тарифов.

Надо понимать, что если у вас стоят счетчики по учету личных показаний ресурсов, нужно вовремя подавать все данные, в ином случае, управляющая компания произведет расчет по средним показателям. Кроме того бывают и другие случаи, когда коммунальные платежи начислены не в соответствии с реальным потреблением: умышленные действия персонала управляющей компании, ошибки в программе. Так же будет не лишним обращать внимания на данные в квитанции, в связи с которыми платежи могут отличаться: правильность адреса, площадь помещения, количество прописанных людей, расчетный период, нет ли лишних пунктов в квитанции.

Способы выполнения сверки коммунальных платежей.

В вопросе проверки состояния баланса и получения информации по своему лицевому счёту, единая база установлена во многих госструктурах, поэтому сделать проверку задолженности или наличия переплаты можно сделать несколькими способами:



1) в бухгалтерии коммунального учреждения, но следует учитывать, что обычно каждая организация сможет произвести сверку только по своей услуге (квартплата сверяется в ЖЭКе, а начисления по электроэнергии у энергетиков);

2) через официальный сайт коммунальщиков в интернете. Такой сервис существует в большинстве организаций. Обычно эта функция находится в разделе «Личный кабинет». Каждый потребитель может пройти регистрацию на сайте и затем вести учёт своих платежей и правильности начислений;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Центры наделены информацией о состоянии лицевых счетов всех организаций оказывающих услуги ЖКХ.

4) осуществить сверку возможно и в почтовых отделениях, наделённых такими функциями.



Частым нарушением является отдельное начисление платежей за те услуги, которые уже оплачены по строке "содержание общедомового имущества". К примеру, управляющие компании могут отдельно вынести оплату домофона или уборку подъездов, какие-то платежи за ремонт. Проверить, нарушает ли УК права собственников квартир, можно, изучив договор с управляющей компанией. Он должен быть на руках у каждого собственника, но если его нет, то обычно он размещен на сайте обслуживающей дом организации. Или можно зайти за этим документом в УК. Если, к примеру, в договоре указано, что плата за домофон уже входит в содержание общедомового имущества, а в платежке она вынесена отдельно - это нарушение.

Следует учитывать и сторону снижения платежей, это возможно при перерасчете. Перерасчет может быть сделан, если собственник временно отсутствовал, к примеру, уезжал в отпуск или на дачу. Перерасчет также может быть сделан, если долго не подавались показания счетчиков, а потом были переданы. Также может быть перерасчет за не оказанные услуги, за услуги плохого качества, к примеру, если в зимний период температура в квартире не соответствовала нормативам.

При наличии малейшего сомнения в порядочности начислений, следует обращаться в управляющую компанию для выяснения причины такого начисления, а затем и в органы государственного жилищного надзора, которые обязаны провести проверку. При этом на заключении Государственной жилищной инспекции можно не останавливаться. Так же можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, именно она контролирует соблюдение предельных индексов (Постановление Правительства РФ от 28.10.2016 N 1098 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации").

Санкции за неправильное начисление платежей.

Согласно Постановлению Правительства РФ N 354 пункта 31 подпункта "д", исполнитель обязан производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью исполнителя.

В случае неправильного начисления коммунальных платежей управляющей компании грозит штраф, он составляет 50% от суммы (ЖК РФ Статья 157 часть 6, 7).

При обращении в суд, следует запросить акт сверки за период (три года), допускаемый к рассмотрению в суде. Необходимость получения акта сверки заключается в том, что выданный документ является подтверждением для суда о начислениях произведённых коммунальщиками. Если они действительно неправомерны, то суд обяжет исключить их из лицевого счёта. Кроме того, не редки случаи, когда суды привлекают к административной ответственности председателей управляющих компаний и ТСЖ, за начисление платы по неустановленным тарифам (КоАП РФ Статья 14.6 часть 2).

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