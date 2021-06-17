Президент гильдии адвокатов назвал законным решение об обязательной вакцинации в столице

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17 июня 2021, 15:52

Фото: GlobalLook

Президент гильдии Российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев считает, что постановление московского правительства об обязательной вакцинации работников ряда сфер законны и соответствуют всем нормативно-правовым актам.

По мнению Гасана Мирзоева, прививаться необходимо. «Это жизненно важно, и постановление главного санитарного врача не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам. Я поручил нашему отделу законодательства внимательно все изучить.Они мне доложили, что все полностью соответствует закону, нет противоречий и вправе они издавать такой акт. Постановление главного санитарного врача не ограничивает ни в коей мере права граждан РФ и москвичей. Это право предоставлено санитарным врачам действующим федеральным законодательством», — подчеркнул он.

Как отметил президент гильдии Российских адвокатов, работодатель имеет право временно отстранить сотрудника от работы, пока тот не сделает прививку. А также не начислять за этот период зарплату. «Это напрямую записано в Трудовом кодексе РФ, — сказал Гасан Мирзоев. — Если работник заболеет, то он является источником опасной инфекции для окружающих. И таким образом будет нарушать права других здоровых людей».

В столице от ковида на текущий момент привились 1,8 млн человек — около 14% всех жителей Москвы.

Ранее по поводу постановления главного санитарного врача столицы, руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой и указа мэра Сергея Собянина о вакцинации работников сферы услуг высказались Михаил Барщевский и заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев.

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