Юристы назвали законным постановление главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации

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17 июня 2021, 14:07

Фото: pixabay.com

Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев подтвердил, что постановление главного санитарного врача столицы, руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой и указ Сергея Собянина о обязательной вакцинации работников ряда сфер законны и соответствуют всем нормативным правовым актам.

Согласно постановлению, привиться должны 60% работников торговли и жилищно-коммунального хозяйства, а также общественного питания и транспорта, салонов красоты, кинотеатров, почты, образования, здравоохранения, сферы бытовых услуг, клиентские подразделения финансовых организаций, таксисты.

Юрист Виктор Блажеев считает, что постановление главного столичного санитарного врача принято в пределах полномочий. «В развитие этого постановления был принят указ мэра, с моей точки зрения он также соответствует трудовому кодексу, в котором есть ст. 76. Она допускает, что в случаях, предусмотренных законом, такие меры могут приниматься», - сказал он. Блажеев подчеркнул, что сама вакцинация не стала обязательной, гражданин сам решает вакцинироваться ему или нет, просто не привившиеся работники могут быть отстранены от работы работодателем без сохранения заработной платы.

«Я считаю, что эта мера законная и соответствует всем нормативным правовым актам», - подытожил заслуженный юрист РФ. С его мнением согласен и полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский: «Вообще, в праве есть понятие «крайней необходимости», смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры».

Жители Москвы и Подмосковья, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу препарата — "Спутника V", "Эпиваккороны", "Ковивака" или "Спутника Лайт" — до 15 июля.

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