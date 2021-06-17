Курортный район Краснодарского края может превратиться в пустошь с химикатами

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2021, 10:50 Сергей ИВАНОВ

Фото: личный архив

Завод по производству метанола, аммиака и карбамида, а также промышленные площадки хранения и погрузки этих ядовитых и взрывоопасных химических веществ планируют построить в Темрюкском районе Краснодарского края.



Таманский полуостров имеет уникальное географическое расположение: с севера он омывается Таманским заливом Азовского моря, с запада — Керченским проливом, с юга — Черным морем. Именно здесь, на берегу Азовского моря, крупный инвестор собирается организовать производство химпродукции общим объемом десять миллионов тонн в год. В 2012 году жители Таманского полуострова уже выступали против возведения завода по масштабному производству метанола. Тогда им удалось остановить строительство на стадии проектирования. Однако сегодня ситуация меняется не в лучшую сторону: с апреля 2021 года идут слушания по оценке воздействия работы опасного производства на окружающую среду.



Гарантий не даст никто

Метанол производят из природного газа путем смешивания очищенного от примесей подогретого газа с водяным паром и углекислотой при температуре 860 °C. В результате получается так называемый синтез-газ, который затем охлаждают, сепарируют и конденсируют. Весь процесс очень опасен. В первую очередь потому, что конечный продукт — метиловый спирт — сильнейший яд. Чтобы нанести непоправимый вред или убить человека достаточно от 25 до 600 мл метила в зависимости от массы тела и других особенностей организма. Чтобы потерять зрение, достаточно всего 20—30 мл. При этом пить метиловый спирт необязательно, отравление может произойти также при вдыхании паров или попадании метанола на кожу.

При этом гарантировать полное отсутствие утечек при производстве практически недостижимая задача. Перекачка, погрузка и т. п. — на любом производстве в ходе выполнения производственных операций так или иначе происходят потери. Особенно если не соблюдаются регламенты эксплуатации и ремонта оборудования.

Метанол — вещество водорастворимое, поэтому может отравлять как поверхностные, так и подземные воды. Фильтров, которые полностью устраняют эти риски, до сих пор не изобрели. Обычные угольные фильтры с этой задачей справляются плохо.

Кроме того, при производстве метанола образуются попутные отходы, которые также надо хранить, обезвреживать, утилизировать. И это помимо прямых рисков попадания сильнейшего яда в водную среду, воздух, землю.

Также на Таманском полуострове планируют производить аммиак — еще один яд для любых биологических структур. Аварии с выбросом аммиака опасны заражением атмосферного воздуха, который в виде дождей и росы впоследствии выпадает на виноградники, сельхозугодья и личные подсобные хозяйства. Сжиженный аммиак при утечках легко растворяется в воде и является причиной массовой гибели рыб и других обитателей водоемов.



Референдум устоял

Жители Темрюкского района настроены категорически против возникновения подобных промышленных объектов на Таманском полуострове. Кубанцы всерьез опасаются роста загрязненности окружающей среды и заболеваний среди населения из-за производства аммиака и метанола.

Надо сказать, что в России уже есть прецеденты, когда совместными усилиями людей удавалось поставить заслон реализации коммерческих проектов и спасти экологию от возможной угрозы. В апреле этого года «Аргументы недели» писали о референдуме, который организовали в Хабаровском крае. Жители Аяно-Майского района подавляющим большинством высказались против строительства метанолового завода, на котором собирались производить десятую часть всего мирового объема метанола. В результате людям удалось не только добиться на местном референдуме запрета экологически опасного проекта, но и отстоять его результаты в суде.



Курорта больше не будет?

— Кроме вреда для здоровья жителей и опасности техногенных аварий на заводе Темрюкский район потеряет курортную привлекательность в целом, — уверен депутат Темрюкского городского поселения Денис Никоноров. — Общественные слушания, которые сейчас проводятся, помимо экологических исследований, должны учитывать прежде всего мнение тех людей, которые здесь живут. В Темрюкском районе существует инициативная группа общественников, которые собирают подписи против строительства химзавода. Жители Таманского полуострова уже разделились на тех, кто уже готов выразить активный протест путем организации и участия в различных акциях, и тех, кто готов собирать подписи, участвовать в обсуждении в соцсетях. Однако на сегодняшний день среди кубанцев нет никого, кто бы поддерживал строительство опасного производства. Считаю, что наш уникальный полуостров нуждается в развитии туристической отрасли, археологии, виноградарства, а не промышленности.

Таманский полуостров — это, по сути, природный и исторический памятник. Археологических памятников на территории полуострова множество. Наиболее известный археологический памятник — городище Гермонасса — Тмутаракань. Здесь практически постоянно ведутся раскопки: археологи полагают, что земля Тамани таит еще много открытий. История народов, проживавших здесь, до сих пор до конца не изучена. Тут находились большие греческие колонии, проживали киммерийцы, хазары. Не обошли стороной этот край и древние русичи. «Найти редкую монету или древнюю амфору для тех, кто занимается дайвингом, — обычное дело», — рассказывают любители подводного плавания.

Здесь расположены особо охраняемые заповедные территории, такие как Тамано-Запорожский заказник, водно-болотные угодья. Угодья выполняют важную функцию поддержания баланса пресных вод в крайней юго-западной части Восточного Приазовья, а также являются станциями гнездования многих видов водоплавающих птиц.

Недалеко от поселка Волна Темрюкского района, того самого, где и собираются строить химзавод, находятся грязевые вулканы. Кстати, их на побережье Таманского полуострова несколько десятков. Как установили ученые, самому старшему из вулканов более десяти миллионов лет. Вулканические грязи применяют для лечения дерматологических заболеваний и в косметологии.





В воздухе — угольная пыль

— Сегодня природа Таманского полуострова находится под угрозой уничтожения, — считает активист Темрюкского района, член общественной экологической организации «Чистый воздух» Екатерина Чеботарева. — В июле 2012 года был запущен в эксплуатацию перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов морпорта Тамань. С тех самых пор многие жители Темрюкского района жалуются на запах мазута. А потом к нему прибавились и облака угольной пыли. В 2020 году Таманский терминал навалочных грузов установил рекорд по перевалке угля. Как сообщает пресс-служба группы компаний, реализующей проект, впервые за всё время эксплуатации объем угля на Таманском терминале навалочных грузов группы превысил миллион тонн. При этом коммерческая структура рапортует, что вся погрузка угля производится закрытым способом. Но наш полуостров находится в степной зоне — здесь постоянные ветра. Люди дышат мелкой дисперсионной угольной пылью, весь берег моря периодически покрывается угольной пленкой. А теперь у нас собираются производить аммиак и метанол! Рыбы в море нет уже давно, дороги разбиты большегрузами, личные подсобные хозяйства содержать в таких экологических условиях невозможно, умирает виноградарство. Некоторые жители Таманского полуострова уже собираются сменить место жительства, уехать за пределы района. Но большинство всё же надеется отстоять свое право на здоровое существование. Оставьте нам чистое море, уникальные пляжи, заповедную природу Тамани!

Сегодня в Темрюкском районе организован сбор подписей против строительства завода. Подписи жителей Тамани будут отправлены вместе с обращением президенту РФ Владимиру Путину.

Связаться с организаторами петиции — общественной экологической организацией «Чистый воздух» — можно по телефонам: 8 (995) 264-34-48, Александр Алексеенко, председатель ОЭО «Чистый воздух»; 8 (918) 386-39-06, Екатерина Чеботарева, активист ОЭО «Чистый воздух».

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