Хабаровский прецедент: метаноловый завод «забанен» с помощью референдума

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30 мая 2021, 15:23

Фото: соцсети

В Хабаровском крае случилось небывалое: не только удалось провести местный референдум о запрете экологически опасного проекта, но и отстоять его результаты в суде. Прецедент создали жители Аяно-Майского района, подавляющее большинство которых выступило против строительства метанолового завода, на котором собирались производить десятую часть всего мирового объема метанола – в проект собирались вложиться инвесторы из Гонконга. Об этом сообщает портал «Экология жизни».

Технологически процесс производства метанола из природного выглядит следующим образом: очищенный от примесей подогретый природный газ смешается с водяным паром и углекислотой и при температуре 860 °C конвертируют смесь в синтез-газ.

Далее этот полуфабрикат отравляют на сепарацию и конденсацию. Для конденсации смесь охлаждают.

При кажущейся простоте и «натуральности» производство метанола – это очень экологически опасная деятельность. Главную угрозу представляет сам конечный продукт.

Метиловый спирт - сильнейший яд. Для человека смертельная доза метила составляет от 25 до 600 мл. в зависимости от массы тела и состояния организма. Причем чтобы отравиться, не обязательно пить метиловый спирт - он может попасть в организм через дыхательные пути и даже через кожу.

Утечки метанола при его перекачке, погрузке и т.п. - вполне обычно дело на любом производстве, особенно там, где не соблюдаются регламенты эксплуатации и ремонта оборудования. Как и любой спирит – метанол легко растворяется в воде, поэтому способен отравлять как поверхностные, так и подземные воды, причем фильтров, которые могли бы его уловить на 100 процентов, в мире до сих пор не придумали, а обычные угольные фильтры с этой задачей справляются плохо.

Помимо рисков утечек метанола и его попадания в водную среду, почву и атмосферу, метаноловые заводы еще и производят попутные отходы, которые надо где-то хранить, как-то утилизировать и обезвреживать.

Местные жители, мнение которых не спросили перед подписанием соглашения, стали высказывать недовольство уже после первых сообщений. Основное опасение заключалось в том, что Аяно-Майский район - территория традиционного природопользования: основа местного быта - охота, рыболовство и сбор дикоросов, и индустриальное освоение района разрушит основы существования местных общин.

Также опасение вызывало и место размещения завода - площадка между морем и поселком Аян, где пришлось бы размещать образующиеся отходы.

Еще одни доводом против проекта было то, что нигде в мире нет опыта строительства подобных объектов в условиях вечной мерзлоты. Риски нештатных ситуаций при эксплуатации на нестабильных грунтах тяжелых промышленных установок, где используются высокие температуры и давление, просчитать практически невозможно.

В ноябре 2020 года группа активистов обратилась в избирком с инициативой о проведении референдума и начала сбор подписей. К концу января 2021 года формальные процедуры были завершены, и собрание депутатов Аяно-Майского района единогласно поддержало инициативу проведения референдума, назначив его на 21 марта.

Референдум состоялся 21 марта этого года с единственным вопросом: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?».

По итогам голосования, 90,22 % жителей, принявших участие в референдуме, высказались против. Губернатор региона Михаил Дегтярев заявил, что вина в сложившейся ситуации лежит на самом инвесторе, который «не шел на контакт с местными жителями».

Состоявшееся в Хабаровском крае волеизъявление граждан по экологическому вопросу - едва ли не единственные значимый прецедент подобного рода за последние десятилетия.

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