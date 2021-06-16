Глобальное потепление сделает Севморпуть альтернативой мировым транспортным коридорам

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2021, 15:37

В 2021 г. навигация на Севморпути началась на месяц позже прошлогодней. Навигация на Севморпути – это значит, что танкер может идти без ледокольного сопровождения, а с ледоколом ходили даже зимой. Согласно секретному «Комплексному проекту развития Северного морского пути», к 2030 г. объём перевозок должен вырасти до 80 млн тонн в год. Однако через Суэцкий канал ежегодно проходит под миллиард тонн грузов – есть за что бороться. И чем чреват затор на нём, весь мир увидел весной, когда в канале несколько дней снимали кораблик, а на подходе выстроилась длиннющая очередь желающих.



Основной проблемой Севморпути остаётся инфраструктура. Сегодня по всему маршруту расположено 17 портов, большинство из которых нуждается в реконструкции. Это колоссальные траты, размер которых будет прямо пропорционален ценам на энергоносители. Вдобавок некоторые участки мелководны, и супертанкерам там не пройти. А значит, пока Севморпутём пользуются скорее по необходимости: то есть возят добываемые на севере России углеводороды. И ставка на транзитные перевозки из Азии в Европу пока не срабатывает.



Любые грандиозные планы по развитию Севморпути упираются в одну слабопрогнозируемую вещь: слишком многое будет зависеть от изменений климата. Да, в последнее время именно тёплая погода создаёт на Севморпути новые возможности. По идее, с годами судоходность транспортного пути должна только увеличиваться. Севморпуть развивают как некий патриотический проект вроде БАМа или освоения целины, на который нужно навалиться всей страной. Однако маршрут давно привлекает китайцев, которые объявили о планах создания собственного ледокольного флота. Хотя у Китая нет непосредственного выхода в Арктику, торговые суда из Поднебесной уже совершали самостоятельные проходы по Севморпути, а концерн China Ocean Shipping (Group) Co объявил о планах запустить регулярные трансконтинентальные перевозки вдоль северных берегов России.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости