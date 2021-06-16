В Москве возбудили дело в отношении тиктокеров, которые сняли видео с иконой

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16 июня 2021, 10:51 Источник: РИА Новости

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела о надругательстве над православной иконой в отношении московских тиктокеров.

В Сети появилось видео, на кадрах которого молодые люди распивают спиртные напитки около жилого дома по Нагорному бульвару. В качестве реквизита тиктокеры использовали православную икону. Отмечается, что компания стала агрессивно реагировать на замечания подошедшего к ним мужчины. Они заявляли, что не верят в Бога и не видят ничего плохого в своих действиях.

По данным следствия, 11 июня группа лиц публично совершала действия, «выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Нарушителям грозит до одного года тюрьмы.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что популярный тиктокер Даня Милохин заставил лечь на пол Ксению Собчак и других участников ПМЭФ.

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