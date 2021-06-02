Даня Милохин заставил лечь на пол Ксению Собчак и других участников ПМЭФ

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2 июня 2021, 23:29 Анастасия Иванова

Фото: cоцсети

В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В нем приняли участие 19-летний блогер Даня и телеведущая Ксения Собчак. После выступления тиктокер снял новый ролик для своего блога.

Миллионная аудитория, популярность и статус – все это дало возможность Милохину стать участником серьезного экономического мероприятия. Тема дискуссии, в которой он отвечал на вопросы, звучала так: «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?»

Блогерство – основное дело Дани, поэтому уйти с форума без нового видеоролика никак нельзя. Прямо на стенде ПМЭФ тиктокер попросил всех участников лечь на пол.

«Сначала человек стоит, потом склейка — и он лежит. Если мы сделаем это все вместе, будет круто», — объяснил Милохин.

Ксения Собчак также приняла участие во флешмобе. Телеведущая ранее уже брала интервью у молодого блогера. Она без сомнений легла на пол вместе со всеми.

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