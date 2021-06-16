Синоптики пообещали москвичам засушливую погоду в ближайшие дни

Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. Местные жители смогут забыть об осадках на какое-то время.
В ночь на 16 июня Москву пересек атмосферный фронт, который принес небольшие дожди. Однако синоптики считают, что до середины следующей недели жители столицы могут забыть об осадках. Согласно прогнозу, в город придет «великая сушь».
Отмечается, что в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 27 градусов, а с 18 июня отметки на термометрах достигнут от +28 до +31 – днем и до +18 градусов – ночью.
При этом метеорологи предупредили о повышении риска природных пожаров из-за сухой почвы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал москвичам тридцатиградусную жару во второй половине июня.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.