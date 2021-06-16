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Синоптики пообещали москвичам засушливую погоду в ближайшие дни

, 09:31 Источник: РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам засушливую погоду в ближайшие дни
девушка, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. Местные жители смогут забыть об осадках на какое-то время.

В ночь на 16 июня Москву пересек атмосферный фронт, который принес небольшие дожди. Однако синоптики считают, что до середины следующей недели жители столицы могут забыть об осадках. Согласно прогнозу, в город придет «великая сушь».

Отмечается, что в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 27 градусов, а с 18 июня отметки на термометрах достигнут от +28 до +31 – днем и до +18 градусов – ночью.

При этом метеорологи предупредили о повышении риска природных пожаров из-за сухой почвы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал москвичам тридцатиградусную жару во второй половине июня.

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