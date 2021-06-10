Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о тридцатиградусной жаре во второй половине июня

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется жаркая погода. По его словам, пока температурный фон держится в пределах нормы и даже немного превышает ее.
«Вторая половина текущего месяца будет действительно более теплой и солнечной - 13-18 градусов по ночам, и днем уже скоро увидим 25-30 тепла», - пояснил он.
Тишковец отметил, что сейчас температура на полградуса выше нормы. Он напомнил, что «21 градус с небольшим хвостиком» для Москвы – это нормально, поэтому не нужно «ругаться на первую половину июня». Метеоролог добавил, что в столичном регионе «все идет ровно».
Ранее синоптики сообщили, что июнь в Центрально части России будет дождливым, аномальную жару сменит холодный фронт. Прохладно будет в Смоленске, Твери и Владимире.
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