Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной части РФ в июне

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2021, 21:20 Источник: Свободная пресса

зонт, фото: pixabay.com

Синоптики сообщили, что июнь в России будет дождливым, аномальную жару сменит холодный фронт. Согласно прогнозу, температура воздуха в Московском регионе к концу мая упадет до 17 градусов.

Метеорологи предупредили, что дожди разной степени интенсивности начнут идти с самого начала июня. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 10 градусов. При этом небольшое потепление придет не раньше конца первой декады июня - воздух прогреется до плюс 18−19 градусов. Однако продлится хорошая погода недолго.

В других регионах Центрального федерального округа тоже ожидается холодный фронт и осадки.

Отмечается, что Белгород и Брянск буквально зальёт дождем, который будет идти практически каждый день. При этом температура воздуха в этих городах составит около плюс 20, а в конце июня станет чуть теплее - от +23 до +24.

Прохладно будет в Смоленске, Твери и Владимире. Там в среднем термометры покажут плюс 19 градусов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости