В России планируют разработку обновленного варианта истребителя Су-57

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» готовит разработку двухместного варианта истребителя Су-57. По его словам, эта модификация позволит увеличить спрос в зарубежных странах.
«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью», - пояснил он.
Борисов отметил, что иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оборудования Вооруженных сил России.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в 2010 году. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Ранее сообщалось, что в 2021 году будут выпущены два новейших самолёта Су-57.
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