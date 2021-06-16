В России планируют разработку обновленного варианта истребителя Су-57

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16 июня 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

Су-57, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» готовит разработку двухместного варианта истребителя Су-57. По его словам, эта модификация позволит увеличить спрос в зарубежных странах.

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью», - пояснил он.

Борисов отметил, что иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оборудования Вооруженных сил России.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в 2010 году. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году будут выпущены два новейших самолёта Су-57.

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